HONOR Magic V5, una verdadera obra de ingeniería tecnológica hecha smartphone Un smartphone que parece salido de una película de ciencia ficción por su extrema delgadez, resistencia y batería de larga duración

HONOR Magic V5 | Imagen de HONOR

Innovar en la telefonía móvil es cada vez más complicado. Se aumenta la potencia del procesador, la calidad de imagen y vídeo de las cámaras, y se añaden funciones de inteligencia artificial para hacer la vida de los usuarios más fácil. Pero a nivel de diseño, que es lo que permite diferenciar a un determinado modelo de otro y, en ocasiones, lo que acaba determinando la decisión de compra, parece que se ha tocado techo.

A no ser que hablemos de smartphones plegables. Este tipo de dispositivos nos llevan acompañando unos cuantos años, por lo que el público general está, en cierto grado, acostumbrado a ellos. Sin embargo, a diferencia de los "tradicionales", su concepto todavía tiene margen de mejora, por lo que las marcas siguen siendo capaces de dejarnos con la boca abierta generación tras generación.

HONOR es una de las firmas que más experiencia tiene desarrollando smartphones plegables. La nueva joya de la corona de su catálogo es el HONOR Magic V5, un foldable que destaca por ser extremadamente fino. De hecho, la marca puede estar orgullosa de lanzar, por tercer año consecutivo, el smartphone plegable tipo libro (que se dobla horizontalmente y no verticalmente, como los de tipo concha) más delgado del mundo.

Comprar en la tienda de honor: HONOR Magic V5

Un smartphone premium para los que buscan una buena herramienta de trabajo y creatividad, sin sacrificar peso

Encontrar un adjetivo que defina el HONOR Magic V5 es muy complicado por una simple razón: es absolutamente brillante, lo mires por donde lo mires. Es una obra maestra de la ingeniería hecha smartphone. Cuando un dispositivo electrónico es tan fino, se suele pensar que es poco resistente. En el caso de este móvil, es todo lo contrario. Si a eso le sumamos que tiene unas dimensiones bastante conseguidas, se puede llevar en el bolsillo del pantalón sin que suponga una molestia, cosa que no se puede decir de otros teléfonos móviles inteligentes del mercado.

La versión Ivory White del HONOR Magic V5 es la más interesante, ya que es la más fina. Con un grosor de apenas 8,8 mm plegado, su peso es inferior a 220 gramos, de modo que sujetarlo en la mano resulta bastante cómodo. Como decíamos, es sorprendentemente resistente gracias a su escudo NanoCristal antirrayaduras, una tecnología que ofrece protección triple contra caídas, rayones y desgaste. En un móvil tan bonito, es casi un crimen ocultar su apariencia tras una funda, por lo que se puede usar "desnudo" sin miedo a que se vaya a romper tras sufrir el más mínimo accidente.

¿No te lo crees? El HONOR Magic V5 acaba de recibir el Récord Guinness mundial de durabilidad para smartphones plegables. El ambicioso dispositivo logró levantar el peso más pesado jamás levantado por un foldable en suspensión: 104 kilogramos. Se dice pronto. Una prueba que asegura indudablemente que la creación de HONOR es increíblemente resistente, como si no hubiera salido de este mundo.

Con certificación IP58/IP59 para resistir los daños por agua y polvo, el diseño extremadamente delgado del HONOR Magic V5 no supone un inconveniente para albergar una gran batería que proporcione una autonomía de larga duración. Con una capacidad de 5.820 mAh, es la batería más grande en un smartphone plegable actualmente disponible en el mercado. No solo dura muchas horas, sino que se recarga también muy rápido. Si eres de la vieja escuela y prefieres el cable, su potencia alcanza los 66 W; en apenas 43 minutos llega al 100 %. En una base compatible, si se prefiere la comodidad, la potencia es de 50 W.

Mucho más que un diseño

No es solo un móvil bonito lo mires por donde lo mires, sino que trabajar con él es una verdadera gozada gracias a su pantalla interior LTPO 8T, que cuando está totalmente desplegada mide 7,95 pulgadas. Es el tamaño de una tablet compacta. Como su superficie es tan grande, permite utilizar tres aplicaciones al mismo tiempo, ideal para aumentar la productividad en multitarea real.

Como el smartphone es compatible con la inteligencia artificial de Google, es posible aprovechar al máximo las bondades de Gemini, como Gemini Live (vídeo en tiempo real y compartición de pantalla), así como traducción de llamadas instantánea entre distintos idiomas. Herramientas potenciadas con IA que convierten el HONOR Magic V5 en un completísimo ordenador de bolsillo.

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del HONOR Magic V5. El sistema HONOR Falcon con IA está compuesto de una cámara principal Ultra Light Sensitive de 50 MP, así como una ultra gran angular, también de 50 MP, y una teleobjetivo periscópica Ultra Sensing de 64 MP con zoom digital de hasta 100 aumentos para unas fotografías de infarto.

La inteligencia artificial también juega un papel importante en las cámaras gracias al motor HONOR Image Engine, que ofrece zoom inteligente, captura en movimiento con IA, modo retrato mejorado, imagen a vídeo, recorte inteligente y goma de borrar (para cuando quieres eliminar de las fotografías elementos indeseados, véase un cubo de basura o una persona que se ha colado por detrás, arruinando la escena).

Aunque la pantalla interna del HONOR Magic V5 capta todas las miradas, la externa no tiene nada que envidiarle. Ambas cuentan con hasta 5.000 nits de brillo para lucir perfectamente incluso bajo la luz del sol más directa. También son compatibles con contenido en alto rango dinámico (HDR) Dolby Vision, formato disponible en bastantes plataformas de suscripción de vídeo bajo demanda. Y como el cuidado ocular es importante, dispone de tecnologías de confort visual, como atenuación dinámica y filtro con desenfoque por IA.

Siendo un gama alta premium, es de esperar que el corazón del HONOR Magic V5 esté a la altura. Y lo está. Incorpora el Snapdragon 8 Elite, un chip de 3 nanómetros de segunda generación. No hay un procesador mejor para dispositivos Android que este. Su potencia bruta permite ejecutar cualquier aplicación o tarea con soltura. ¿Editas vídeos en alta calidad o juegas a los títulos más exigentes? No hay nada que se le resista al HONOR Magic V5 con el Snapdragon 8 Elite.

Android sienta como un guante al HONOR Magic V5. La firma ha prometido que recibirá siete años de actualizaciones, tanto de sistema operativo como de seguridad, lo que significa que los afortunados usuarios que se hagan con él disfrutarán de soporte durante mucho, mucho tiempo, pudiendo estar tranquilos de que sus datos e información personal estén a salvo.

Comprar en la tienda de honor: HONOR Magic V5

El HONOR Magic V5 es un móvil repleto de sorpresas. La versión Ivory White derrocha calidad y elegancia por los cuatro costados. Cuesta creer que un smartphone plegable pueda ser tan delgado a la vez que resistente y, además, capaz de incorporar una batería enorme para autonomía de larga duración. Su precio en la tienda oficial y proveedores autorizados es de 1.999 euros.