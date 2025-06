QNAP TBS-h574TX, análisis: el NASbook perfecto para creadores de contenido Compacto, silencioso y tan rápido que podrás editar 4K sin despeinarte

El QNAP TBS-h574TX es uno de los NAS más completos del mercado | Fotografía de Rubén Ulloa

Hace diez años, los NAS se dividían en dos mundos: mastodontes ruidosos pensados para empresas con precios imposibles y una configuración increíblemente compleja o cajitas domésticas que se quedaban cortas para muchas tareas del ámbito profesional y que tampoco eran muy fáciles de configurar para los no iniciados. El nuevo QNAP TBS‑h574TX (o, como lo bautiza la marca, NASbook) viene a romper esa frontera: un NAS bastante pequeño, compacto, con poco peso y que cuenta con toda la velocidad que puedas necesitar (bahías NVMe PCIe Gen4, Thunderbolt 4, 10 GbE y salida HDMI para los entornos más exigentes, sin un ordenador de por medio).

QNAP TBS‑h574TX, opinión y puntuación

+ Pros Gran velocidad: ranuras NVMe Gen4 y puertos Thunderbolt 4

Diseño ultracompacto y ligero

Ventilación efectiva y muy silenciosa

Sistema operativo dual cargado de apps e instantáneas ZFS

Hot‑swap NVMe y copia híbrida en la nube

HDMI 2.0 integrado: reproducción local en 4K o uso del NAS como mini‑PC

- Contras Precio elevado y SSD NVMe Gen4 nada baratos

RAM soldada sin opción de ampliación

Sin lector SD o CFexpress integrado

Primera configuración algo exigente si vienes de cero

Demasiadas apps para móvil

92 Sobre 100

Precio del QNAP TBS‑h574TX y dónde comprar

QNAP TBS‑h574TX

El QNAP TBS‑h574TX está disponible desde hace algunos meses en diferentes tiendas. En este caso, la opción más fiable es su propia página oficial, donde se puede encontrar a un precio que ronda entre los 1.500 y los 2.000 euros.

TBS‑h574TX‑i3‑12G: 1.593,41 euros.

TBS‑h574TX‑i5‑16G: 1.950,41 euros.

A esto, hay que sumar los SSD NVMe Gen4. Su coste es de unos 120 euros por cada TB en en estos momentos, siendo una solución de precio elevado.

Ficha técnica de características

QNAP TBS‑h574TX, ficha técnica de características Dimensiones y peso 215 x 199 x 30 mm

2,24 kg Procesador Intel Core i3‑1315U (6C/8T) o Intel Core i5‑1340P (12C/16T) Gráficos Intel UHD (i3) / Intel Iris Xe (i5) Memoria 12 GB (i3) o 16 GB (i5) LPDDR4, no ampliable Almacenamiento 5 × M.2 2280 PCIe Gen4 ×4 NVMe, hot‑swap Conectividad frontal 1 × USB‑A 3.2 Gen2 | 1 × USB‑C 3.2 Gen2 Conectividad trasera 2 × USB‑A 3.2 Gen2 | 2 × Thunderbolt 4 (40 Gb/s) | 1 × 10 GbE | 1 × 2,5 GbE | HDMI 2.0 Alimentación externa Fuente externa tipo portátil (90 W) Sistema operativo QTS 5.2 (ext4) / QuTS hero (ZFS)

Diseño

El TBS‑h574TX cuenta con un diseño bastante simple, y que no va a destacar en situaciones de trabajo en el ámbito profesional. La verdad es que se agradece que el equipo de trabajo (como este QNAP TS-216G) sea pequeño y no ocupe mucho. Hace no tanto tiempo, esto nos hubiera obligado a un tamaño imposible de manejar, como el del QNAP TVS-h674T, en especial si querías muchas bahías. Aquí tenemos una caja bastante discreta. De hecho, el tamaño es el mismo que mi disco duro externo de 12 TB, que tiene un par de años, sin este extra de ser un NAS, con su procesador, sus conexiones...

Por lo demás, cuenta con un acabado metálico en la parte central del cuerpo. Tenemos las conexiones en la zona trasera (excepto algunas frontales). Y en el frente, tenemos un USB Tipo-C y un USB Tipo A, perfectos para hacer copias y volcados directos de nuestros archivos sin la necesidad de una red o un ordenador; además, un par de indicadores de encendido y conexión, así como el botón de encendido y un botón para el USB Tipo-A. En este frontal, también encontramos una tapa, a la que se accede desde el lateral para desbloquearla, y lo que nos permite acceder a los discos interiores.

Almacenamiento NVMe Gen4: la pieza clave

Como creador de contenido, a veces tengo unas necesidades, y cuando tengo un proyecto para un cliente puedo llegar a trabajar con algunos archivos que se van a unos pesos que no tienen sentido. En algunos casos, grabo directamente en SSD de 512 GB y tengo para unos 20 minutos de tiempo de grabación, así que ya os imagináis de lo que estamos hablando. Y este QNAP TBS‑h574TX es perfecto (o, al menos, la mejor opción que he probado) para esto.

En este supuesto, entran las bahías PCIe Gen4. Tenemos 5 ranuras para estos discos, de los más rápidos del mercado. Cada módulo M.2 supera holgadamente los 7.000 MB/s. En RAID 5, el volumen interno roza los 3 800 MB/s sostenidos y, vía Thunderbolt 4, llegas hasta unos 40 Gb/s sin despeinarte.

Como ya hemos comentado, instalar los SSD se hace desde el frontal. Es bastante fácil: sacas las bandejas, atornillas y tampoco hay mucho más que hacer. Si quieres RAID 1/5 para redundancia, necesitarás tener instaladas al menos dos unidades; lo ideal es instalar tres, ya que ahí, consigues un equilibrio óptimo entre seguridad y capacidad.

Conectividad: Thunderbolt 4 para hoy, 10 GbE para mañana

En total, contamos también con dos puertos Thunderbolt 4 (40 Gb/s). Conectan el NAS directamente al ordenador y te permiten usarlo como si fuera un SSD externo. Si lo vas a utilizar en otras situaciones, eres un equipo como nosotros y necesitas múltiples conexiones o, simplemente, prefieres en red por comodidad y movimiento, en la zona trasera están las dos conexiones LAN. Por un lado, un puerto Ethernet de 10 GbE, perfecto para los más exigentes. Si no dispones de esta conexión, tienes otro puerto Ethernet: un 2,5 GbE de serie.

También comentar que tenemos una salida HDMI para usar el QNAP TBS‑h574TX directamente en una pantalla/monitor, sin la necesidad de un PC. A mayores, nos encontramos dos puertos USB-A en esa zona trasera. Uno de los puertos Thunderbolt está en esa parte, siendo uno de ellos USB de tipo 3.0. Tengo que reconocer que, como creador de contenido, he echado en falta una cosa y es que, para estos temas, un lector directo, ya sea SD o microSD, se agradece, y si hablamos de CFExpress, más aún.

Rendimiento y ruido: un soplido, incluso con Premiere Pro

Aunque no solemos usar estos sistemas (porque los que nosotros tenemos no nos permiten esto), hemos probado a exigirle a este QNAP TBS‑h574TX con nuestro programa de edición habitual, que no es otro que Adobe Premiere Pro. Por el lado del NASbook, hemos probado el flagship de las opciones del fabricante, la unidad con el procesador Intel Core i5‑1340P con los 16 GB de RAM y le hemos instalado cuatro discos de 2 TB. En general, la prueba ha sido satisfactoria con los archivos habituales. El 4K a 24 FPS con H.265 de 10 Bits que ofrece mi cámara Nikon Z f no ha resultado ser un problema.

Hemos hecho alguna prueba sintética con DaVinci Resolve y unos archivos que tenemos por aquí en 4K a 60 FPS en ProRes y la edición es correcta en tiempo real, sin la necesidad de proxies, pero es cierto que hay más embudo por la conexión en red si lo usas así que por el propio rendimiento del procesador i5. Puedes encontrar algún momento de bajada en esta situación, pero tampoco es un problema grave.

En general, hemos encontrado un buen rendimiento. Se mantiene la carga estable y la temperatura ronda los 55 °C en las situaciones exigentes. El ventilador llega hasta las 2.000 RPM en estas situaciones donde le podemos pedir más al QNAP TBS‑h574TX. Es aquí donde se puede llegar a oír en entornos muy silenciosos, pero, por ejemplo, para nosotros, poder grabar en la misma sala es importante y, ahí, el zumbido no supera el que tienen los focos LED que tenemos en la sala de grabación, con ruidos cercanos a los 40 dB.

En reposo, en la situación habitual de la estancia, que se mueve entre 20º C y 22º C, la caja suele rondar unos 30 °C internos, y el ventilador se sitúa por debajo de los 1.000 RPM. En esta situación, no escuchamos mucho, la verdad. Es cierto que de cara al verano, y con la sala un poco más alta, hemos visto puntualmente que pasa de esos 1.000 rpm, pero el ruido sigue estando muy controlado. Viendo el rendimiento del dispositivo, llama la atención este control térmico y acústico, pero claro, unos discos tan pequeños dan mucho espacio interior para refrigeración.

QTS 5.2 y QuTS hero: dos cerebros, un solo NAS

Muchas de las soluciones de QNAP -por no decir todas- cuentan con con un doble sistema operativo, perfecto para los usuarios más exigentes, aunque es cierto que en los dispositivos caseros no tiene lógica. Yo, por ejemplo, nunca he usado el segundo sistema, y tampoco veo muchos usos como creador donde me encaje, a no ser que use un NAS como backup de todo el contenido. Así que te vamos a contar las dos opciones:

QTS 5.2 . Podemos decir que es el sistema básico, y el que vamos a usar la mayoría. Se trata de una interfaz tipo sistema operativo . Se accede desde web de manera muy sencilla. Te permite diferentes usos: disco duro externo, nube privada, uso de servidor Plex, Docker, máquinas virtuales y algunas más. Esta es la que hemos probado nosotros. La primera configuración puede ser algo compleja, aunque en las últimas versiones ha mejorado bastante.

. Podemos decir que es el sistema básico, y el que vamos a usar la mayoría. Se trata de una . Se accede desde web de manera muy sencilla. Te permite diferentes usos: disco duro externo, nube privada, uso de servidor Plex, Docker, máquinas virtuales y algunas más. Esta es la que hemos probado nosotros. La primera configuración puede ser algo compleja, aunque en las últimas versiones ha mejorado bastante. QuTS hero (ZFS). Pensada para almacenamiento de gran volumen de archivos: compresión inline, snapshots casi instantáneos, verificación de integridad y auto‑repair. Ideal cuando no quieres corrupción de datos. No es una configuración para todo el mundo.

Otras funciones clave: copias de seguridad

Para nosotros, hay un uso clave y más importante que el NAS en red, que es perfecto para la parte colaborativa: las copias de seguridad. En algunos casos, el trabajo en ferias y eventos es bastante complejo, y la combinación de servidores colapsados cuando hablamos de servicios en la nube estándar es un problema, porque se juntan con los problemas de conexión o la Wi-Fi pública.

En este punto, contar con la opción de realizar una copia de seguridad en nuestro dispositivo desde el ordenador o, incluso, desde el smartphone es fundamental cuando el editor no está con nosotros en esos eventos. Así que subimos los archivos, los tenemos en nuestro NAS y, desde la oficina, pueden editar directamente o descargarlo en remoto, con un almacenamiento propio sin depender tanto de los servicios en la nube.

Una de las funciones que más nos ha llamado la atención de este QNAP TBS‑h574TX, y que ya hemos aprovechado en otros productos de la marca, es la solución Hybrid Backup Sync. Esto es bastante fácil de explicar, y es que se trata de un sistema de copia de seguridad en el NAS más un sistema en la nube. La propia QNAP dispone de un servicio en la nube, myQNAPcloud Storage, que ofrece 10 GB gratis y puedes configurar desde el NAS de la compañía.

Esta opción te facilita cumplir la regla 3‑2‑1, lo que viene a ser una copia local principal, una copia en otro volumen del mismo NAS y, por último, una copia en la nube en esos 10 GB que dispones en myQNAPcloud Storage gratis. Si estos 10 GB no te llegan, que sepas que puedes configurar otros sistemas de almacenamiento cloud de manera bastante sencilla.

Apps móviles: muchas, pero cada una a lo suyo

QNAP, desde hace tiempo, ha decidido que quiere diferentes aplicaciones para smartphone en función de lo que necesites. Es una manera rara de trabajar, aunque es cierto que esta "división" de funciones hace que las aplicaciones sean algo más ligeras y fáciles de usar/configurar para los usuarios. Aún así, necesitan un pequeño extra de rendimiento. Puede resultar abrumador al principio, pero agradeces tener solo lo que necesitas en el móvil. Si necesitas varias, pues más fácil de configurar. Algunas de las aplicaciones más habituales son:

Qfile Pro: para navegar y subir ficheros.

QuMagie: como gestor de fotografías con funciones inteligentes (detección de duplicadas).

Conclusiones: ¿vale la pena el QNAP TBS-h574TX?

Está claro que, si has llegado hasta aquí, eres un usuario exigente, y te tendré que decir que sí, vale la pena el QNAP TBS‑h574TX. Es una opción diferente. Es cierto que tiene un precio elevado. Sumado a los discos duros, pues nos vamos a una solución muy cara, pero casi única a nivel de rendimiento. Para mí, como creador de contenido, es difícil encontrar soluciones así. Algunas permiten trabajar en entornos no exigentes, pero si necesitas gran volumen de archivos, pocos te van a dar estas capacidades.

Si eres fotógrafo, te dedicas a la edición, creador de contenido, youtuber o, simplemente, manejas grandes volúmenes de datos a diario, el QNAP TBS‑h574TX es de las mejores opciones que tienes en el mercado. Es el dispositivo de este tipo más rápido y con mejor rendimiento que hemos probado nunca por aquí y la única alternativa que ha pasado por nuestras manos que nos ha permitido trabajar de manera habitual en red con nuestros archivos más exigentes.